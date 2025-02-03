Цена SHAO (SHAO)
Текущая цена SHAO (SHAO) сегодня составляет 0.03882612 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SHAO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SHAO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 15.79K USD
- Изменение цены SHAO в течение дня составляет -35.62%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены SHAO на USD составило $ -0.021483679496360545.
За последние 30 дней изменение цены SHAO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SHAO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SHAO на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.021483679496360545
|-35.62%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SHAO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.28%
-35.62%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants.
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