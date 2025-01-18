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Цена Shadowladys DN404 ($SHADOW)

USD

График цены Shadowladys DN404 ($SHADOW) в реальном времени

$17
$17$17
+1.50%(1D)

Цена Shadowladys DN404 ($SHADOW) сегодня

Текущая цена Shadowladys DN404 ($SHADOW) сегодня составляет 17.0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена $SHADOW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Shadowladys DN404:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 180.19 USD
- Изменение цены Shadowladys DN404 в течение дня составляет +1.56%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Shadowladys DN404 ($SHADOW) - USD

За сегодня изменение цены Shadowladys DN404 на USD составило $ +0.26117.
За последние 30 дней изменение цены Shadowladys DN404 на USD составило $ -3.7646177000.
За последние 60 дней изменение цены Shadowladys DN404 на USD составило $ -5.8934087000.
За последние 90 дней изменение цены Shadowladys DN404 на USD составило $ -14.373422921310002.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.26117+1.56%
30 дней$ -3.7646177000-22.14%
60 дней$ -5.8934087000-34.66%
90 дней$ -14.373422921310002-45.81%

Анализ цен Shadowladys DN404 ($SHADOW)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Shadowladys DN404: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 16.65
$ 16.65$ 16.65

$ 17.26
$ 17.26$ 17.26

$ 113.06
$ 113.06$ 113.06

-0.37%

+1.56%

+3.06%

Рыночная информация Shadowladys DN404 ($SHADOW)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 180.19
$ 180.19$ 180.19

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0.00 0.00

Что такое Shadowladys DN404 ($SHADOW)

$SHADOW Shadowladys is a 10k pfp DN404 with novel utility derived from the new 404 tech! Using the most upgraded form of erc404s to bring perfected gas efficient and longevity! Developed by the @Sprotoladys team with an established NFT community and long time supporters.

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Источник Shadowladys DN404 ($SHADOW)

Официальный веб-сайт

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