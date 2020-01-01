Токеномика Shadow Wizard Money Gang (GANG) Откройте для себя ключевую информацию о Shadow Wizard Money Gang (GANG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shadow Wizard Money Gang (GANG) Shadow Wizard Money Gang ($GANG) is like the wild child of the crypto world, born from the mad genius of DJ Smokey's "We Love Casting Spells" producer tag. Just like that time Joeyy dropped the "legalize nuclear bombs" tag and blew up the music scene, $GANG is here to make crypto history in the craziest way possible. So, if you're tired of the same old, same old, come join the $GANG and let's get weird with our wallets. It's not just a token; it's a one-way ticket to the crypto circus where magic spells meet mad beats. Don't miss out on the fun – be a degen, ride the $GANG wave, and let's cast some crypto spells together! Официальный сайт: https://www.swmg.money/ Купить GANG сейчас!

Токеномика и анализ цен Shadow Wizard Money Gang (GANG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shadow Wizard Money Gang (GANG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,50K $ 10,50K $ 10,50K Исторический максимум: $ 0,00007538 $ 0,00007538 $ 0,00007538 Исторический минимум: $ 0,00000745 $ 0,00000745 $ 0,00000745 Текущая цена: $ 0,0000105 $ 0,0000105 $ 0,0000105 Узнайте больше о цене Shadow Wizard Money Gang (GANG)

Токеномика Shadow Wizard Money Gang (GANG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shadow Wizard Money Gang (GANG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GANG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GANG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GANG, изучите текущую цену GANG!

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