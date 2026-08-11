Сегодняшняя цена SEXY ANIMALCOIN

Текущая цена SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANIMAL на USD составляет $ 0 за ANIMAL.

На данный момент SEXY ANIMALCOIN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 718,43, при оборотном предложении 1000,00M ANIMAL. В течение последних 24 часов, ANIMAL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ANIMAL изменился на +0,30% за последний час и на -33,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL)

Рыночная капитализация $ 11,72K$ 11,72K $ 11,72K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,72K$ 11,72K $ 11,72K Оборотное предложение 1000,00M 1000,00M 1000,00M Общее предложение 999 998 995,0 999 998 995,0 999 998 995,0

Текущая рыночная капитализация SEXY ANIMALCOIN составляет $ 11,72K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ANIMAL составляет 1000,00M, а общее предложение – 999998995.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,72K.