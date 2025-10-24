Текущая рыночная капитализация Serv0 Protocol составляет $ 4,35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SERV0 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,35K.

Текущая цена Serv0 Protocol (SERV0) составляет $0,00000435. За последние 24 часа SERV0 торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SERV0 за все время составляет $ 0,00172438, а минимальная – $ 0,00000411.

История цен Serv0 Protocol (SERV0) в USD

За сегодня изменение цены Serv0 Protocol на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены Serv0 Protocol на USD составило $ +0,0000002271.

За последние 60 дней изменение цены Serv0 Protocol на USD составило $ -0,0000041252.

За последние 90 дней изменение цены Serv0 Protocol на USD составило $ -0,00021348967058369128.