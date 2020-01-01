Токеномика Sentinel Chain (SENC) Откройте для себя ключевую информацию о Sentinel Chain (SENC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sentinel Chain (SENC) The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following Insurance Loans Collateral Crowdfunding Community Projects E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. Официальный сайт: https://sentinel-chain.org/ Whitepaper: https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf Купить SENC сейчас!

Токеномика и анализ цен Sentinel Chain (SENC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sentinel Chain (SENC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,65K $ 78,65K $ 78,65K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 309,09M $ 309,09M $ 309,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 127,23K $ 127,23K $ 127,23K Исторический максимум: $ 0,22051 $ 0,22051 $ 0,22051 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00025445 $ 0,00025445 $ 0,00025445 Узнайте больше о цене Sentinel Chain (SENC)

Токеномика Sentinel Chain (SENC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sentinel Chain (SENC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SENC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SENC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENC, изучите текущую цену SENC!

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