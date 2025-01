Что такое Sentinel Chain (SENC)

The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.

Источник Sentinel Chain (SENC) Whitepaper Официальный веб-сайт