Что такое SenaraFlow (SNFL)

SenaraFlow is a real-time blockchain analysis tool designed to assess token safety, detect trading anomalies, and provide dynamic risk signals directly in the browser and via Telegram. The project leverages live Solana blockchain data and advanced AI models to generate on-chain alerts, monitor behavioral metrics, and empower crypto users with actionable insights. SenaraFlow offers both a Chrome Extension and a Telegram Mini App to deliver token analytics in a lightweight, portable format. The core mission is to help users identify potential threats, market manipulation, and hidden patterns across decentralized ecosystems — with no reliance on hype or fake volume. SenaraFlow is built for traders, researchers, and security-focused communities.

Прогноз цены SenaraFlow (USD)

Сколько будет стоить SenaraFlow (SNFL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SenaraFlow (SNFL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SenaraFlow.

SNFL на местную валюту

Токеномика SenaraFlow (SNFL)

Понимание токеномики SenaraFlow (SNFL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SNFL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SenaraFlow (SNFL) Сколько стоит SenaraFlow (SNFL) на сегодня? Актуальная цена SNFL в USD – 0,00000488 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SNFL в USD? $ 0,00000488 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SNFL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SenaraFlow? Рыночная капитализация SNFL составляет $ 4,52K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SNFL? Циркулирующее предложение SNFL составляет 925,59M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SNFL? SNFL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00007424 USD . Какова была минимальная цена SNFL за все время (ATL)? SNFL достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000439 USD . Каков объем торгов SNFL? Объем торгов за последние 24 часа для SNFL составляет -- USD . Вырастет ли SNFL в цене в этом году? SNFL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SNFL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии SenaraFlow (SNFL)