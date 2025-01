Что такое Sekai DAO (SEKAI)

The first ever multi-utility token to provide a tax system on SPL! 2% taxes on buys and sales. 🛠Utility🛠 🪙 SPL & Token 2022 Token Creator ✅ 🛠 Token Tools ✅ ⭐️TG Token Launcher 🟡 🔒 Token Marketing & Incubation ✅ ➕ CEX Listing(s) & CMC Fast Track 💸Rewards💸 💎 Airdrops 1% supply of all future launches on the launchpad 🔑 Early access to new projects! 💰 Stake tokens for up to 1000% APY* 🛠Earn Launchpad revenue based upon how many tokens you hold

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Sekai DAO (SEKAI) Официальный веб-сайт