Токеномика Seiren Games Network (SERG) Откройте для себя ключевую информацию о Seiren Games Network (SERG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Seiren Games Network (SERG) SERG is the cryptocurrency used by Seiren Games. A project of AOK Network, a company that provides an ecosystem of interconnected blockchain-based products. SERG Network is a Web 3.0 GameFi aggregator and integrated service provider supporting all types of blockchain games. We enable users to issue game NFTs with one click and make it easy to transform traditional games into blockchain games. Официальный сайт: https://serg.network/ Купить SERG сейчас!

Токеномика и анализ цен Seiren Games Network (SERG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seiren Games Network (SERG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Исторический максимум: $ 0,441971 $ 0,441971 $ 0,441971 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00700157 $ 0,00700157 $ 0,00700157 Узнайте больше о цене Seiren Games Network (SERG)

Токеномика Seiren Games Network (SERG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Seiren Games Network (SERG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SERG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SERG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SERG, изучите текущую цену SERG!

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