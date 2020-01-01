Токеномика Seigniorage Shares (SHARE) Откройте для себя ключевую информацию о Seigniorage Shares (SHARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Seigniorage Shares (SHARE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seigniorage Shares (SHARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 86,15K $ 86,15K $ 86,15K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 19,40M $ 19,40M $ 19,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 93,24K $ 93,24K $ 93,24K Исторический максимум: $ 2,95 $ 2,95 $ 2,95 Исторический минимум: $ 0,00132146 $ 0,00132146 $ 0,00132146 Текущая цена: $ 0,00443999 $ 0,00443999 $ 0,00443999 Узнайте больше о цене Seigniorage Shares (SHARE)

Токеномика Seigniorage Shares (SHARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Seigniorage Shares (SHARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHARE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHARE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHARE, изучите текущую цену SHARE!

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