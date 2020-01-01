Токеномика Sei fastUSD (FASTUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Sei fastUSD (FASTUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sei fastUSD (FASTUSD) fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. Официальный сайт: https://www.sei.io/ Купить FASTUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Sei fastUSD (FASTUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sei fastUSD (FASTUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,43M $ 5,43M $ 5,43M Общее предложение: $ 5,46M $ 5,46M $ 5,46M Оборотное предложение: $ 5,46M $ 5,46M $ 5,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,43M $ 5,43M $ 5,43M Исторический максимум: $ 1,043 $ 1,043 $ 1,043 Исторический минимум: $ 0,798241 $ 0,798241 $ 0,798241 Текущая цена: $ 0,993604 $ 0,993604 $ 0,993604 Узнайте больше о цене Sei fastUSD (FASTUSD)

Токеномика Sei fastUSD (FASTUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sei fastUSD (FASTUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FASTUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FASTUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FASTUSD, изучите текущую цену FASTUSD!

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