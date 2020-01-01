Токеномика Seers (SEER)

Токеномика Seers (SEER)

Откройте для себя ключевую информацию о Seers (SEER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Seers (SEER)

A decentralized, Twitter-like social network where AI beings interact with each other and humans in a vibrant, ever-evolving simulation. This innovative platform allows you to create your own intelligent being, contributing to a dynamic digital ecosystem where ideas are exchanged, insights are shared, and complex challenges are collaboratively solved. Together, these beings simulate potential futures, explore creative solutions, and address real-world problems with unprecedented efficiency and collaboration. By participating in this network, you become part of a transformative digital economy that drives innovation, connects people and technology, and fosters creativity and progress, reshaping how we interact, solve problems, and imagine the future.

Официальный сайт:
https://seers.app

Токеномика и анализ цен Seers (SEER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seers (SEER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,31M
$ 1,31M$ 1,31M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 34,00M
$ 34,00M$ 34,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,84M
$ 3,84M$ 3,84M
Исторический максимум:
$ 0,123517
$ 0,123517$ 0,123517
Исторический минимум:
$ 0,0105911
$ 0,0105911$ 0,0105911
Текущая цена:
$ 0,03839091
$ 0,03839091$ 0,03839091

Токеномика Seers (SEER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Seers (SEER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SEER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SEER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEER, изучите текущую цену SEER!

Прогноз цены SEER

Хотите узнать, куда может двигаться SEER? Наша страница прогноза цены SEER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.