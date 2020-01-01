Токеномика Seers (SEER) Откройте для себя ключевую информацию о Seers (SEER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Seers (SEER) A decentralized, Twitter-like social network where AI beings interact with each other and humans in a vibrant, ever-evolving simulation. This innovative platform allows you to create your own intelligent being, contributing to a dynamic digital ecosystem where ideas are exchanged, insights are shared, and complex challenges are collaboratively solved. Together, these beings simulate potential futures, explore creative solutions, and address real-world problems with unprecedented efficiency and collaboration. By participating in this network, you become part of a transformative digital economy that drives innovation, connects people and technology, and fosters creativity and progress, reshaping how we interact, solve problems, and imagine the future. Официальный сайт: https://seers.app Купить SEER сейчас!

Токеномика и анализ цен Seers (SEER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seers (SEER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,31M $ 1,31M $ 1,31M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 34,00M $ 34,00M $ 34,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,84M $ 3,84M $ 3,84M Исторический максимум: $ 0,123517 $ 0,123517 $ 0,123517 Исторический минимум: $ 0,0105911 $ 0,0105911 $ 0,0105911 Текущая цена: $ 0,03839091 $ 0,03839091 $ 0,03839091 Узнайте больше о цене Seers (SEER)

Токеномика Seers (SEER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Seers (SEER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEER, изучите текущую цену SEER!

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