Токеномика Seek Tiger (STI) Откройте для себя ключевую информацию о Seek Tiger (STI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Seek Tiger (STI) "Seek Tiger, a decentralized chain game aggregation platform, is committed to creating a GameFi chain game aggregation platform based on the concept of Web 3.0, integrating smart contract constraints and Dao voting governance for global users, including a meta universe ecosystem of decentralized NFT trading and cross chain integration system. GameFi chain game aggregation platform is mainly responsible for providing players with a cross chain aggregation game environment. Decentralized NFT trading, in order to realize the circulation of game assets and virtual social networking of creators and investors. It assists potential chain game incubation." Официальный сайт: https://www.seektiger.com Купить STI сейчас!

Токеномика и анализ цен Seek Tiger (STI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seek Tiger (STI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 785.50M $ 785.50M $ 785.50M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53.74K $ 53.74K $ 53.74K Исторический максимум: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00006842 $ 0.00006842 $ 0.00006842 Узнайте больше о цене Seek Tiger (STI)

Токеномика Seek Tiger (STI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Seek Tiger (STI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STI, изучите текущую цену STI!

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