Токеномика Seedify NFT Space (SNFTS) Откройте для себя ключевую информацию о Seedify NFT Space (SNFTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Seedify NFT Space (SNFTS) SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs. Официальный сайт: https://snfts.seedify.fund/ Купить SNFTS сейчас!

Токеномика и анализ цен Seedify NFT Space (SNFTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seedify NFT Space (SNFTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,51M $ 2,51M $ 2,51M Общее предложение: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Оборотное предложение: $ 5,02B $ 5,02B $ 5,02B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Исторический максимум: $ 0,02428117 $ 0,02428117 $ 0,02428117 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00049994 $ 0,00049994 $ 0,00049994 Узнайте больше о цене Seedify NFT Space (SNFTS)

Токеномика Seedify NFT Space (SNFTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Seedify NFT Space (SNFTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNFTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNFTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNFTS, изучите текущую цену SNFTS!

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