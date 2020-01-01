Токеномика seed USDN (SUSDN) Откройте для себя ключевую информацию о seed USDN (SUSDN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о seed USDN (SUSDN) sUSDN (seed USDN) is designed to kickstart TVL ahead of USDN's official launch in January. Every sUSDN is backed by sUSDe, giving users double yield opportunities. And every sUSDN can be reedemed anytime for sUSDe and later for $USDN! USDN is the first ever Decentralized Synthethic Dollar. No KYC. With intrinsic yield. The first on-chain ETH perpetual with No Counterparty Liquidation, Guaranteed Stop Loss, Market Manipulation Protection, Anti Stop-Loss hunting Protection, Ultra-competitive funding rates, Secured by the Ethereum Network. More information at https://smardex.io/ Официальный сайт: https://smardex.io Купить SUSDN сейчас!

Токеномика и анализ цен seed USDN (SUSDN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене seed USDN (SUSDN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Исторический максимум: $ 1,86 $ 1,86 $ 1,86 Исторический минимум: $ 0,607329 $ 0,607329 $ 0,607329 Текущая цена: $ 0,927019 $ 0,927019 $ 0,927019 Узнайте больше о цене seed USDN (SUSDN)

Токеномика seed USDN (SUSDN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики seed USDN (SUSDN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUSDN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUSDN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUSDN, изучите текущую цену SUSDN!

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