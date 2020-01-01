Токеномика Secured On Blockchain (SOB) Откройте для себя ключевую информацию о Secured On Blockchain (SOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Secured On Blockchain (SOB) Secured On Blockchain (SOB) is a platform that allows you to store vital information of your assets (physical or digital) on the blockchain. Официальный сайт: https://www.securedonblockchain.com/ Купить SOB сейчас!

Токеномика и анализ цен Secured On Blockchain (SOB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Secured On Blockchain (SOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,53K $ 7,53K $ 7,53K Общее предложение: $ 995,00K $ 995,00K $ 995,00K Оборотное предложение: $ 995,00K $ 995,00K $ 995,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,53K $ 7,53K $ 7,53K Исторический максимум: $ 3,65 $ 3,65 $ 3,65 Исторический минимум: $ 0,00723972 $ 0,00723972 $ 0,00723972 Текущая цена: $ 0,00756748 $ 0,00756748 $ 0,00756748 Узнайте больше о цене Secured On Blockchain (SOB)

Токеномика Secured On Blockchain (SOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Secured On Blockchain (SOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOB, изучите текущую цену SOB!

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