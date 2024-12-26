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Цена Secured On Blockchain (SOB)

USD

График цены Secured On Blockchain (SOB) в реальном времени

$0.421257
$0.421257$0.421257
+4.20%(1D)

Цена Secured On Blockchain (SOB) сегодня

Текущая цена Secured On Blockchain (SOB) сегодня составляет 0.421113 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 419.35K USD. Цена SOB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Secured On Blockchain:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 523.19 USD
- Изменение цены Secured On Blockchain в течение дня составляет +4.13%
- Оборотное предложение составляет 995.00K USD

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Ценовые показатели Secured On Blockchain (SOB) - USD

За сегодня изменение цены Secured On Blockchain на USD составило $ +0.01671716.
За последние 30 дней изменение цены Secured On Blockchain на USD составило $ -0.0540255974.
За последние 60 дней изменение цены Secured On Blockchain на USD составило $ -0.1074324956.
За последние 90 дней изменение цены Secured On Blockchain на USD составило $ -0.0994782631465667.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.01671716+4.13%
30 дней$ -0.0540255974-12.82%
60 дней$ -0.1074324956-25.51%
90 дней$ -0.0994782631465667-19.10%

Анализ цен Secured On Blockchain (SOB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Secured On Blockchain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.401135
$ 0.401135$ 0.401135

$ 0.428064
$ 0.428064$ 0.428064

$ 3.65
$ 3.65$ 3.65

+0.49%

+4.13%

-7.10%

Рыночная информация Secured On Blockchain (SOB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 419.35K
$ 419.35K$ 419.35K

$ 523.19
$ 523.19$ 523.19

995.00K
995.00K 995.00K

Что такое Secured On Blockchain (SOB)

Secured On Blockchain (SOB) is a platform that allows you to store vital information of your assets (physical or digital) on the blockchain.

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Источник Secured On Blockchain (SOB)

Официальный веб-сайт

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SOB на местную валюту

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1 SOB к GBP
0.33267927
1 SOB к EUR
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1 SOB к USD
$0.421113
1 SOB к MYR
RM1.88658624
1 SOB к TRY
14.81054421
1 SOB к JPY
¥66.1989636
1 SOB к RUB
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Rp6,792.14421039
1 SOB к PHP
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￡E.21.42622944
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R$2.83409049
1 SOB к CAD
C$0.60219159
1 SOB к BDT
50.2387809
1 SOB к NGN
650.86804167
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