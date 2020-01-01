Токеномика SecondBTC (SBTC) Откройте для себя ключевую информацию о SecondBTC (SBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SecondBTC (SBTC) Secondbtc has unveiled an innovative approach to #cryptocurrency exchanges by releasing its official token on pump.fun and empowering the community. Launching a token on the pump.fun memecoin platform sets this project apart, as no cryptocurrency exchange has launched their exchange token on a platform like pump.fun that allows users to purchase any quantity of supply. Secondbtc allocated 97% of its total supply to the public. Официальный сайт: https://secondbtc.com Купить SBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен SecondBTC (SBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SecondBTC (SBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,02K $ 17,02K $ 17,02K Общее предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M Оборотное предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,02K $ 17,02K $ 17,02K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SecondBTC (SBTC)

Токеномика SecondBTC (SBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SecondBTC (SBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SBTC, изучите текущую цену SBTC!

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