Токеномика SeChain (SNN)

Токеномика SeChain (SNN)

Откройте для себя ключевую информацию о SeChain (SNN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SeChain (SNN)

SeChain project is building the future of decentralized services where the service provider & the customers can get the work done in decentralized environment far from centralized companies, so any one need a service like painting house , repairing car , selling used items, providing any pro service like transportations , logistics , supply chain ..etc. can simply own SNN , then it will be used as guarantee of work done , after confirmation of service funds will be release to the service provider ,

Официальный сайт:
https://sechain.finance/

Токеномика и анализ цен SeChain (SNN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SeChain (SNN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 54,41K
$ 54,41K$ 54,41K
Общее предложение:
$ 39,00B
$ 39,00B$ 39,00B
Оборотное предложение:
$ 32,00B
$ 32,00B$ 32,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 66,32K
$ 66,32K$ 66,32K
Исторический максимум:
$ 0,02048357
$ 0,02048357$ 0,02048357
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика SeChain (SNN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SeChain (SNN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SNN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SNN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNN, изучите текущую цену SNN!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.