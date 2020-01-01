Токеномика SeChain (SNN) Откройте для себя ключевую информацию о SeChain (SNN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SeChain (SNN) SeChain project is building the future of decentralized services where the service provider & the customers can get the work done in decentralized environment far from centralized companies, so any one need a service like painting house , repairing car , selling used items, providing any pro service like transportations , logistics , supply chain ..etc. can simply own SNN , then it will be used as guarantee of work done , after confirmation of service funds will be release to the service provider , Официальный сайт: https://sechain.finance/ Купить SNN сейчас!

Токеномика и анализ цен SeChain (SNN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SeChain (SNN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54,41K $ 54,41K $ 54,41K Общее предложение: $ 39,00B $ 39,00B $ 39,00B Оборотное предложение: $ 32,00B $ 32,00B $ 32,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,32K $ 66,32K $ 66,32K Исторический максимум: $ 0,02048357 $ 0,02048357 $ 0,02048357 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SeChain (SNN)

Токеномика SeChain (SNN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SeChain (SNN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNN, изучите текущую цену SNN!

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