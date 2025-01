Что такое SeChain (SNN)

SeChain project is building the future of decentralized services where the service provider & the customers can get the work done in decentralized environment far from centralized companies, so any one need a service like painting house , repairing car , selling used items, providing any pro service like transportations , logistics , supply chain ..etc. can simply own SNN , then it will be used as guarantee of work done , after confirmation of service funds will be release to the service provider ,

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SeChain (SNN) Официальный веб-сайт