Токеномика Scrap (SCRAP) Откройте для себя ключевую информацию о Scrap (SCRAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Scrap (SCRAP) SCRAP is the utility token for the Solana NFT Project, "Taiyo Robotics." The token is essential for robot upgrades, breeding/incubation, Taiyo P2P games, and much more. SCRAP is a deflationary token with a total supply of 5.00MM. SCRAP can only be generated via staking of a Taiyo Robotics NFT. If you are looking to buy or sell SCRAP, Raydium, is the most active exchange Официальный сайт: https://taiyorobotics.com/ Купить SCRAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Scrap (SCRAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scrap (SCRAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,72K $ 8,72K $ 8,72K Исторический максимум: $ 6,79 $ 6,79 $ 6,79 Исторический минимум: $ 0,00106277 $ 0,00106277 $ 0,00106277 Текущая цена: $ 0,00174381 $ 0,00174381 $ 0,00174381 Узнайте больше о цене Scrap (SCRAP)

Токеномика Scrap (SCRAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Scrap (SCRAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCRAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCRAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCRAP, изучите текущую цену SCRAP!

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