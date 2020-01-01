Токеномика Scrap (SCRAP)
Информация о Scrap (SCRAP)
SCRAP is the utility token for the Solana NFT Project, "Taiyo Robotics." The token is essential for robot upgrades, breeding/incubation, Taiyo P2P games, and much more. SCRAP is a deflationary token with a total supply of 5.00MM. SCRAP can only be generated via staking of a Taiyo Robotics NFT. If you are looking to buy or sell SCRAP, Raydium, is the most active exchange
Токеномика и анализ цен Scrap (SCRAP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scrap (SCRAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Scrap (SCRAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Scrap (SCRAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SCRAP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SCRAP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCRAP, изучите текущую цену SCRAP!
Прогноз цены SCRAP
Хотите узнать, куда может двигаться SCRAP? Наша страница прогноза цены SCRAP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.