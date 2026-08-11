Какова текущая цена Schwab International Equity xStock?

Schwab International Equity xStock оценивается в ₽2111.480293857088000, за сегодняшний день она изменилась на 1.13%.

Насколько быстро растёт сообщество SCHFX?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Schwab International Equity xStock?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Schwab International Equity xStock в секторе Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs). Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов SCHFX?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как SCHFX соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽2161.611115858656000, а ATL — ₽1803.21314960864000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 6537.797073665763 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.