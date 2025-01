Что такое School Hack Coin (SHC)

School Hack is an educational platform that combines artificial intelligence and blockchain technology to offer personalized learning experiences. The platform operates on the Solana blockchain, facilitating swift and cost-effective transactions. School Hack's native token, SHC, allows over 2.94 million global users to access and pay for educational tools and content, incentivize participation, and engage with an AI-driven personal assistant for customized learning support. SHC tokens are utilized for unlocking premium educational resources, staking to earn rewards, and accessing a unique AI agent platform, enhancing the educational journey for users across the globe.

Источник School Hack Coin (SHC) Whitepaper Официальный веб-сайт