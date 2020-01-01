Токеномика SCHIZOID (ZOID) Откройте для себя ключевую информацию о SCHIZOID (ZOID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SCHIZOID (ZOID) $ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme. Официальный сайт: https://zoid.meme Купить ZOID сейчас!

Токеномика и анализ цен SCHIZOID (ZOID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SCHIZOID (ZOID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,30K $ 4,30K $ 4,30K Общее предложение: $ 997,90M $ 997,90M $ 997,90M Оборотное предложение: $ 997,90M $ 997,90M $ 997,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,30K $ 4,30K $ 4,30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SCHIZOID (ZOID)

Токеномика SCHIZOID (ZOID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SCHIZOID (ZOID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZOID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZOID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZOID, изучите текущую цену ZOID!

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