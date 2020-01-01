Токеномика SCHIZOID (ZOID)

Токеномика SCHIZOID (ZOID)

Откройте для себя ключевую информацию о SCHIZOID (ZOID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SCHIZOID (ZOID)

$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.

Официальный сайт:
https://zoid.meme

Токеномика и анализ цен SCHIZOID (ZOID)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SCHIZOID (ZOID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,30K
$ 4,30K$ 4,30K
Общее предложение:
$ 997,90M
$ 997,90M$ 997,90M
Оборотное предложение:
$ 997,90M
$ 997,90M$ 997,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,30K
$ 4,30K$ 4,30K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика SCHIZOID (ZOID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SCHIZOID (ZOID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZOID, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZOID.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZOID, изучите текущую цену ZOID!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.