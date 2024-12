Что такое Savedroid (SVD)

Savedroid's AI enables users to automatically save up for their wishes without thinking about saving. Since the launch of our mobile apps in 2016, we have built a strong track record in state of the art user experience based on simplification and gamification. savedroid is organized as a stock corporation and has raised €2m+ in equity from renowned investors.

