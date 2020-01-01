Токеномика Save The Ostriches (OSTRICH) Откройте для себя ключевую информацию о Save The Ostriches (OSTRICH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Save The Ostriches (OSTRICH) Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion. Официальный сайт: https://saveostriches.com/ Купить OSTRICH сейчас!

Токеномика и анализ цен Save The Ostriches (OSTRICH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Save The Ostriches (OSTRICH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 227,90K $ 227,90K $ 227,90K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 227,90K $ 227,90K $ 227,90K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022896 $ 0,00022896 $ 0,00022896 Узнайте больше о цене Save The Ostriches (OSTRICH)

Токеномика Save The Ostriches (OSTRICH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Save The Ostriches (OSTRICH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OSTRICH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OSTRICH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSTRICH, изучите текущую цену OSTRICH!

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