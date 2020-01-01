Токеномика SAVAGE (SAVG) Откройте для себя ключевую информацию о SAVAGE (SAVG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SAVAGE (SAVG) SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds. Официальный сайт: https://savage.app/ Купить SAVG сейчас!

Токеномика и анализ цен SAVAGE (SAVG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAVAGE (SAVG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,18K $ 15,18K $ 15,18K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 479,56M $ 479,56M $ 479,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,65K $ 31,65K $ 31,65K Исторический максимум: $ 0,053969 $ 0,053969 $ 0,053969 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SAVAGE (SAVG)

Токеномика SAVAGE (SAVG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SAVAGE (SAVG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAVG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAVG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAVG, изучите текущую цену SAVG!

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