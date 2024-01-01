Токеномика Saudi Bonk (SAUDIBONK) Откройте для себя ключевую информацию о Saudi Bonk (SAUDIBONK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Saudi Bonk (SAUDIBONK) Saud Bonk emerges as a groundbreaking crypto project masterminded by the visionary Saud Bonk, aiming to symbolize the formidable power and financial strength of the Saudi community. Distinctively, this venture operates on a 100% community-based model, fostering inclusivity and decentralization in its development. Despite its grassroots origins, Saud Bonk stands out with a robust team, comprised of experienced professionals dedicated to propelling the project forward with their substantial expertise and influence. For those who may have missed out on the initial Bonk hype and the subsequent surge of interest, Saud Bonk presents an exciting second chance. Positioned on the Ethereum blockchain, the project invites investors to participate in its ascent, promising a thrilling journey filled with spectacular developments and a surge in value. As a sibling to the renowned Bonk ecosystem, Saud Bonk offers enthusiasts a unique opportunity to partake in the rise of an Arab crypto giant, hinting at a future where the coin becomes a noteworthy player among elite and best-performing meme coins. With the support of a committed community and a powerful team, Saud Bonk invites individuals to invest now and witness the remarkable trajectory of its ascent. Официальный сайт: https://saudibonk.com/ Whitepaper: https://saudibonk.com/wp-content/uploads/2024/01/WHITEPAPER_FINAL.pdf Купить SAUDIBONK сейчас!

Токеномика и анализ цен Saudi Bonk (SAUDIBONK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Saudi Bonk (SAUDIBONK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,74K $ 16,74K $ 16,74K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000167402 $ 0,000000167402 $ 0,000000167402 Узнайте больше о цене Saudi Bonk (SAUDIBONK)

Токеномика Saudi Bonk (SAUDIBONK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Saudi Bonk (SAUDIBONK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAUDIBONK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAUDIBONK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAUDIBONK, изучите текущую цену SAUDIBONK!

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