Цена Saudi Bonk (SAUDIBONK)
Текущая цена Saudi Bonk (SAUDIBONK) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SAUDIBONK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Saudi Bonk:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 56.28 USD
- Изменение цены Saudi Bonk в течение дня составляет +1.55%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Saudi Bonk на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Saudi Bonk на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Saudi Bonk на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Saudi Bonk на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.55%
|30 дней
|$ 0
|-33.90%
|60 дней
|$ 0
|-26.76%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Saudi Bonk: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+1.55%
-6.77%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Saud Bonk emerges as a groundbreaking crypto project masterminded by the visionary Saud Bonk, aiming to symbolize the formidable power and financial strength of the Saudi community. Distinctively, this venture operates on a 100% community-based model, fostering inclusivity and decentralization in its development. Despite its grassroots origins, Saud Bonk stands out with a robust team, comprised of experienced professionals dedicated to propelling the project forward with their substantial expertise and influence. For those who may have missed out on the initial Bonk hype and the subsequent surge of interest, Saud Bonk presents an exciting second chance. Positioned on the Ethereum blockchain, the project invites investors to participate in its ascent, promising a thrilling journey filled with spectacular developments and a surge in value. As a sibling to the renowned Bonk ecosystem, Saud Bonk offers enthusiasts a unique opportunity to partake in the rise of an Arab crypto giant, hinting at a future where the coin becomes a noteworthy player among elite and best-performing meme coins. With the support of a committed community and a powerful team, Saud Bonk invites individuals to invest now and witness the remarkable trajectory of its ascent.
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