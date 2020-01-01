Токеномика Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Откройте для себя ключевую информацию о Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well. Официальный сайт: https://satushinukumutu.com/ Купить $NUKUMUTU сейчас!

Токеномика и анализ цен Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,51K $ 6,51K $ 6,51K Общее предложение: $ 719,13M $ 719,13M $ 719,13M Оборотное предложение: $ 719,13M $ 719,13M $ 719,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,51K $ 6,51K $ 6,51K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

Токеномика Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $NUKUMUTU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $NUKUMUTU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $NUKUMUTU, изучите текущую цену $NUKUMUTU!

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