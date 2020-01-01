Токеномика SatoshiSync (SSNC) Откройте для себя ключевую информацию о SatoshiSync (SSNC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SatoshiSync (SSNC) SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana. Официальный сайт: https://satoshisync.com Whitepaper: https://satoshisync.com/lightpaper.pdf Купить SSNC сейчас!

Токеномика и анализ цен SatoshiSync (SSNC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SatoshiSync (SSNC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,15K $ 50,15K $ 50,15K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 120,29M $ 120,29M $ 120,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 416,87K $ 416,87K $ 416,87K Исторический максимум: $ 0,172905 $ 0,172905 $ 0,172905 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00041707 $ 0,00041707 $ 0,00041707 Узнайте больше о цене SatoshiSync (SSNC)

Токеномика SatoshiSync (SSNC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SatoshiSync (SSNC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSNC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSNC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSNC, изучите текущую цену SSNC!

Прогноз цены SSNC Хотите узнать, куда может двигаться SSNC? Наша страница прогноза цены SSNC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SSNC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!