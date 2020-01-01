Токеномика Satoshi Airline (JET) Откройте для себя ключевую информацию о Satoshi Airline (JET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Satoshi Airline (JET) Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power. Официальный сайт: https://satoshiair.xyz/ Whitepaper: https://satoshiair.gitbook.io/docs/ Купить JET сейчас!

Токеномика и анализ цен Satoshi Airline (JET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Satoshi Airline (JET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83,78K $ 83,78K $ 83,78K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 104,69M $ 104,69M $ 104,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 400,12K $ 400,12K $ 400,12K Исторический максимум: $ 2,53 $ 2,53 $ 2,53 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00080023 $ 0,00080023 $ 0,00080023 Узнайте больше о цене Satoshi Airline (JET)

Токеномика Satoshi Airline (JET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Satoshi Airline (JET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JET, изучите текущую цену JET!

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