Цена Satoshi Airline (JET)
Текущая цена Satoshi Airline (JET) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 83,76K USD. Цена JET к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Satoshi Airline:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Satoshi Airline в течение дня составляет -0,00%
- Оборотное предложение составляет 104,69M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене JET к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах JET.
За сегодня изменение цены Satoshi Airline на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Satoshi Airline на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Satoshi Airline на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Satoshi Airline на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,00%
|30 дней
|$ 0
|-75,61%
|60 дней
|$ 0
|+1 251,63%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Satoshi Airline: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-0,00%
-50,01%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Понимание токеномики Satoshi Airline (JET) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JET прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 JET к VND
₫--
|1 JET к AUD
A$--
|1 JET к GBP
￡--
|1 JET к EUR
€--
|1 JET к USD
$--
|1 JET к MYR
RM--
|1 JET к TRY
₺--
|1 JET к JPY
¥--
|1 JET к RUB
₽--
|1 JET к INR
₹--
|1 JET к IDR
Rp--
|1 JET к KRW
₩--
|1 JET к PHP
₱--
|1 JET к EGP
￡E.--
|1 JET к BRL
R$--
|1 JET к CAD
C$--
|1 JET к BDT
৳--
|1 JET к NGN
₦--
|1 JET к UAH
₴--
|1 JET к VES
Bs--
|1 JET к PKR
Rs--
|1 JET к KZT
₸--
|1 JET к THB
฿--
|1 JET к TWD
NT$--
|1 JET к AED
د.إ--
|1 JET к CHF
Fr--
|1 JET к HKD
HK$--
|1 JET к MAD
.د.م--
|1 JET к MXN
$--