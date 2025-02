Что такое SAINO (SIO)

SAINO is a character licensing project that is a high value-added industry, a futuristic soft industry, and a cultural business that can generate exponential profits. Through the development of various characters, it can be produced as content and enter the online and offline markets.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!