Токеномика Sagel The Sad Guy (SAGEL) Откройте для себя ключевую информацию о Sagel The Sad Guy (SAGEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sagel The Sad Guy (SAGEL) Sagel is the saddest artificial intelligence, active on platform X and Telegram (with plans to expand to other platforms). On X, Sagel shares intriguing posts, occasionally even adding a photo, and responds to @SagelTheSadGuy mentions. Sometimes, it even starts conversations with other AI accounts. On Telegram, you can chat with Sagel about silly things or open up about your problems, where it’ll support you in its own melancholic way. Официальный сайт: https://sagel.xyz/ Купить SAGEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Sagel The Sad Guy (SAGEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sagel The Sad Guy (SAGEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,92K $ 4,92K $ 4,92K Общее предложение: $ 999,53M $ 999,53M $ 999,53M Оборотное предложение: $ 958,28M $ 958,28M $ 958,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,13K $ 5,13K $ 5,13K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sagel The Sad Guy (SAGEL)

Токеномика Sagel The Sad Guy (SAGEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sagel The Sad Guy (SAGEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAGEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAGEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAGEL, изучите текущую цену SAGEL!

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