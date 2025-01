Что такое Sagel The Sad Guy (SAGEL)

Sagel is the saddest artificial intelligence, active on platform X and Telegram (with plans to expand to other platforms). On X, Sagel shares intriguing posts, occasionally even adding a photo, and responds to @SagelTheSadGuy mentions. Sometimes, it even starts conversations with other AI accounts. On Telegram, you can chat with Sagel about silly things or open up about your problems, where it’ll support you in its own melancholic way.

Источник Sagel The Sad Guy (SAGEL) Официальный веб-сайт