Что такое SafuLauncher (SAFU)

SafuLauncher is a launchpad where users discover and immediately trade freshly minted tokens on a community-funded bonding curve with zero possibility of rug-pull. Developers get a one-click service: mint tokens, enable instant trading, list on Uniswap, lock or burn liquidity—and receive an instant 0.1ETH reward—no upfront capital or manual steps required. Community - powered liquidity, automatic DEX listing, and built-in safety — no up-front funding needed.

Сколько будет стоить SafuLauncher (SAFU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SafuLauncher (SAFU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SafuLauncher.

SAFU на местную валюту

Токеномика SafuLauncher (SAFU)

Понимание токеномики SafuLauncher (SAFU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SAFU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SafuLauncher (SAFU) Сколько стоит SafuLauncher (SAFU) на сегодня? Актуальная цена SAFU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SAFU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SAFU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SafuLauncher? Рыночная капитализация SAFU составляет $ 10,57K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SAFU? Циркулирующее предложение SAFU составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SAFU? SAFU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SAFU за все время (ATL)? SAFU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SAFU? Объем торгов за последние 24 часа для SAFU составляет -- USD . Вырастет ли SAFU в цене в этом году? SAFU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SAFU для более подробного анализа.

