Цена SAFEONE CHAIN (SAFO)
Текущая цена SAFEONE CHAIN (SAFO) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SAFO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SAFEONE CHAIN:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 107.95 USD
- Изменение цены SAFEONE CHAIN в течение дня составляет -12.08%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены SAFEONE CHAIN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SAFEONE CHAIN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SAFEONE CHAIN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SAFEONE CHAIN на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-12.08%
|30 дней
|$ 0
|+7.23%
|60 дней
|$ 0
|-10.76%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SAFEONE CHAIN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.04%
-12.08%
-26.75%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is SafeOne Chain (SAFO)? Safeone Chain (SAFO) is rebranded and Migrated from Neorbit (NRB) and launch 17 Desember 2022. SafeOne Chain is an exceptional fast & low cost POS Blockchain, not the usual one but a vetted Blockchain with security tools against scam/rug of any kind. We will do state of the art vetting with our blockchain detectives as well as common business assurances with each project on our chain. For the eventual rest risk after vetting, we will offer different crypto insurance packages in the form of unique utility NFTs. Investment on SafeOne Chain is secure. How Many SAFO Are There in Circulation? 300.000.000 tokens created at Binance Smart Chain. (80 % are Liquidity, 10 % for Staking Rewards and the rest are Team Wallet) Who Are the Founders of SafeOne Chain? Mathias W. as DEV/CEO/Founder (Germany) Entrepreneur since 21 years, Crypto Lover since 2012, Crypto team up since 2019, First own crypto project in 2022, Hobbys: C++, Solidity, music and festivals Kelechi Great as CCO (Nigeria) Graduate business Management, Graduate electronics & communications engineering, Coding specialist C++, Phyton, Solidity Bintara Setyawan as CTO (Indonesia) Bachelor of Informatics Engineering, Analysis Contract Crypto Currency, Coding specialist SQL, C++, Python, Solidity, Operation System and Evaluation Manager, Electrical Engineering
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