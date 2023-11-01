Токеномика SafeMoo (SAFEMOO)

Токеномика SafeMoo (SAFEMOO)

Откройте для себя ключевую информацию о SafeMoo (SAFEMOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SafeMoo (SAFEMOO)

SafeMoo is the safest cow in crypto! A decentralized token with many utilities on BSC.

The SafeMoo cow has spent a long time observing the uncertain world of crypto from a galaxy far away from its home planet. Now, having had enough, it embarks on a journey to Earth. It is a hybrid of a cow, a highly developed robot, a cybernetic organism, and a technically modified biological life form. The cow has established its own token, ensuring 100% safety for all investors.

The tokenomics have been refined to allow everyone to invest with confidence, garnering attention with the goal of reaching top positions among cryptocurrencies.

Burned: 40% of Total Supply . Tax: 0%

Официальный сайт:
https://safemoo.io/
Whitepaper:
https://safemoo.io/wp-content/uploads/2023/11/WHITEPAPER-.pdf

Токеномика и анализ цен SafeMoo (SAFEMOO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafeMoo (SAFEMOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 600,00M
$ 600,00M$ 600,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,95K
$ 4,95K$ 4,95K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00000825
$ 0,00000825$ 0,00000825

Токеномика SafeMoo (SAFEMOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SafeMoo (SAFEMOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAFEMOO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAFEMOO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAFEMOO, изучите текущую цену SAFEMOO!

Прогноз цены SAFEMOO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.