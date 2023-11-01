Токеномика SafeMoo (SAFEMOO) Откройте для себя ключевую информацию о SafeMoo (SAFEMOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SafeMoo (SAFEMOO) SafeMoo is the safest cow in crypto! A decentralized token with many utilities on BSC. The SafeMoo cow has spent a long time observing the uncertain world of crypto from a galaxy far away from its home planet. Now, having had enough, it embarks on a journey to Earth. It is a hybrid of a cow, a highly developed robot, a cybernetic organism, and a technically modified biological life form. The cow has established its own token, ensuring 100% safety for all investors. The tokenomics have been refined to allow everyone to invest with confidence, garnering attention with the goal of reaching top positions among cryptocurrencies. Burned: 40% of Total Supply . Tax: 0% Официальный сайт: https://safemoo.io/ Whitepaper: https://safemoo.io/wp-content/uploads/2023/11/WHITEPAPER-.pdf Купить SAFEMOO сейчас!

Токеномика и анализ цен SafeMoo (SAFEMOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafeMoo (SAFEMOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,95K $ 4,95K $ 4,95K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000825 $ 0,00000825 $ 0,00000825 Узнайте больше о цене SafeMoo (SAFEMOO)

Токеномика SafeMoo (SAFEMOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SafeMoo (SAFEMOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAFEMOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAFEMOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAFEMOO, изучите текущую цену SAFEMOO!

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