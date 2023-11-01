Токеномика SafeMoo (SAFEMOO)
Информация о SafeMoo (SAFEMOO)
SafeMoo is the safest cow in crypto! A decentralized token with many utilities on BSC.
The SafeMoo cow has spent a long time observing the uncertain world of crypto from a galaxy far away from its home planet. Now, having had enough, it embarks on a journey to Earth. It is a hybrid of a cow, a highly developed robot, a cybernetic organism, and a technically modified biological life form. The cow has established its own token, ensuring 100% safety for all investors.
The tokenomics have been refined to allow everyone to invest with confidence, garnering attention with the goal of reaching top positions among cryptocurrencies.
Burned: 40% of Total Supply . Tax: 0%
Токеномика и анализ цен SafeMoo (SAFEMOO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafeMoo (SAFEMOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SafeMoo (SAFEMOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SafeMoo (SAFEMOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SAFEMOO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SAFEMOO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAFEMOO, изучите текущую цену SAFEMOO!
Прогноз цены SAFEMOO
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