Токеномика SafeDeal (SFD)

Токеномика SafeDeal (SFD)

Откройте для себя ключевую информацию о SafeDeal (SFD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SafeDeal (SFD)

Anonymous P2P exchange of coins, files & information

Официальный сайт:
https://safedeal.trade/

Токеномика и анализ цен SafeDeal (SFD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafeDeal (SFD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 256,43K
$ 256,43K$ 256,43K
Общее предложение:
$ 38,40M
$ 38,40M$ 38,40M
Оборотное предложение:
$ 38,38M
$ 38,38M$ 38,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 256,59K
$ 256,59K$ 256,59K
Исторический максимум:
$ 37,47
$ 37,47$ 37,47
Исторический минимум:
$ 0,00073421
$ 0,00073421$ 0,00073421
Текущая цена:
$ 0,00667258
$ 0,00667258$ 0,00667258

Токеномика SafeDeal (SFD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SafeDeal (SFD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SFD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SFD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFD, изучите текущую цену SFD!

Прогноз цены SFD

Хотите узнать, куда может двигаться SFD? Наша страница прогноза цены SFD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.