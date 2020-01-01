Токеномика SafCoin (SAF) Откройте для себя ключевую информацию о SafCoin (SAF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SafCoin (SAF) SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange. Официальный сайт: https://www.safcoin.africa/ Купить SAF сейчас!

Токеномика и анализ цен SafCoin (SAF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafCoin (SAF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,82K $ 3,82K $ 3,82K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 9,80M $ 9,80M $ 9,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,90K $ 3,90K $ 3,90K Исторический максимум: $ 3,03 $ 3,03 $ 3,03 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00039007 $ 0,00039007 $ 0,00039007 Узнайте больше о цене SafCoin (SAF)

Токеномика SafCoin (SAF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SafCoin (SAF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAF, изучите текущую цену SAF!

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