Токеномика SADANT (SADANT) Откройте для себя ключевую информацию о SADANT (SADANT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SADANT (SADANT) Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again! Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you’re a seasoned crypto collector or just starting your journey, here’s how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there’s just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn’t just allowed—it’s encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let’s march forward! Официальный сайт: https://www.sadant.xyz/ Купить SADANT сейчас!

Токеномика и анализ цен SADANT (SADANT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SADANT (SADANT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83,08K $ 83,08K $ 83,08K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,08K $ 83,08K $ 83,08K Исторический максимум: $ 0,00501591 $ 0,00501591 $ 0,00501591 Исторический минимум: $ 0,00005932 $ 0,00005932 $ 0,00005932 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SADANT (SADANT)

Токеномика SADANT (SADANT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SADANT (SADANT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SADANT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SADANT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SADANT, изучите текущую цену SADANT!

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