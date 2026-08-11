Сегодняшняя цена Russian Oil Asset Fund

Текущая цена Russian Oil Asset Fund (ROAF) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROAF на USD составляет $ 0 за ROAF.

На данный момент Russian Oil Asset Fund занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13,311.2, при оборотном предложении 1000.00M ROAF. В течение последних 24 часов, ROAF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01558778, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ROAF изменился на -0.00% за последний час и на -4.17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Russian Oil Asset Fund (ROAF)

Рыночная капитализация $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Оборотное предложение 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общее предложение 999,999,869.0 999,999,869.0 999,999,869.0

Текущая рыночная капитализация Russian Oil Asset Fund составляет $ 13.31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROAF составляет 1000.00M, а общее предложение – 999999869.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13.31K.