Токеномика Rush (RUSH)

Токеномика Rush (RUSH)

Откройте для себя ключевую информацию о Rush (RUSH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rush (RUSH)

Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry.

Официальный сайт:
https://www.rushgames.io/
Whitepaper:
https://rushgames.gitbook.io/docs

Токеномика и анализ цен Rush (RUSH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rush (RUSH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 385,03K
$ 385,03K$ 385,03K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 60,28M
$ 60,28M$ 60,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 638,70K
$ 638,70K$ 638,70K
Исторический максимум:
$ 0,00852332
$ 0,00852332$ 0,00852332
Исторический минимум:
$ 0,0060395
$ 0,0060395$ 0,0060395
Текущая цена:
$ 0,00638704
$ 0,00638704$ 0,00638704

Токеномика Rush (RUSH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rush (RUSH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RUSH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RUSH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUSH, изучите текущую цену RUSH!

Прогноз цены RUSH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.