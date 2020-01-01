Токеномика Rush (RUSH) Откройте для себя ключевую информацию о Rush (RUSH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rush (RUSH) Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry. Официальный сайт: https://www.rushgames.io/ Whitepaper: https://rushgames.gitbook.io/docs Купить RUSH сейчас!

Токеномика и анализ цен Rush (RUSH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rush (RUSH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 385,03K $ 385,03K $ 385,03K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 60,28M $ 60,28M $ 60,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 638,70K $ 638,70K $ 638,70K Исторический максимум: $ 0,00852332 $ 0,00852332 $ 0,00852332 Исторический минимум: $ 0,0060395 $ 0,0060395 $ 0,0060395 Текущая цена: $ 0,00638704 $ 0,00638704 $ 0,00638704 Узнайте больше о цене Rush (RUSH)

Токеномика Rush (RUSH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rush (RUSH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUSH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUSH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUSH, изучите текущую цену RUSH!

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