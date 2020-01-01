Токеномика Ruby Play Network (RUBY) Откройте для себя ключевую информацию о Ruby Play Network (RUBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ruby Play Network (RUBY) Ruby Play Network: the next-gen crypto gaming platform powered by Binance blockchain technology, providing game developers with the native utility-driven token $RUBY. The blockchain-based rewards platform presents a retaining token for crypto games developed with the Ruby Play Network and partners, which can be used for transparent token rewards across multiple applications. We specialize in Play to Earn (P2E) blockchain games, with two currently available to play on our site, and have been provided backing by Binance Accelerator Fund, and yellow.org market makers, plus a variety of New Zealand-based investors. Официальный сайт: https://www.rubyplaynet.com/ Купить RUBY сейчас!

Токеномика и анализ цен Ruby Play Network (RUBY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ruby Play Network (RUBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Исторический максимум: $ 0,01093322 $ 0,01093322 $ 0,01093322 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00021451 $ 0,00021451 $ 0,00021451 Узнайте больше о цене Ruby Play Network (RUBY)

Токеномика Ruby Play Network (RUBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ruby Play Network (RUBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUBY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUBY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUBY, изучите текущую цену RUBY!

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