Цена Ruby Play Network (RUBY)
Текущая цена Ruby Play Network (RUBY) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена RUBY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ruby Play Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 177.39 USD
- Изменение цены Ruby Play Network в течение дня составляет -1.97%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Ruby Play Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ruby Play Network на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ruby Play Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ruby Play Network на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.97%
|30 дней
|$ 0
|-5.22%
|60 дней
|$ 0
|-36.35%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ruby Play Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.13%
-1.97%
-2.39%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Ruby Play Network: the next-gen crypto gaming platform powered by Binance blockchain technology, providing game developers with the native utility-driven token $RUBY. The blockchain-based rewards platform presents a retaining token for crypto games developed with the Ruby Play Network and partners, which can be used for transparent token rewards across multiple applications. We specialize in Play to Earn (P2E) blockchain games, with two currently available to play on our site, and have been provided backing by Binance Accelerator Fund, and yellow.org market makers, plus a variety of New Zealand-based investors.
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