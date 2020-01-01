Токеномика Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Токеномика Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Откройте для себя ключевую информацию о Rubber Ducky Cult ($DUCKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community.

We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.

Официальный сайт:
https://www.rubberduckycult.io/

Токеномика и анализ цен Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rubber Ducky Cult ($DUCKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,44K
$ 1,44K$ 1,44K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,44K
$ 1,44K$ 1,44K
Исторический максимум:
$ 0,00242751
$ 0,00242751$ 0,00242751
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Rubber Ducky Cult ($DUCKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rubber Ducky Cult ($DUCKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $DUCKY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $DUCKY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $DUCKY, изучите текущую цену $DUCKY!

Прогноз цены $DUCKY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.