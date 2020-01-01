Токеномика Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Откройте для себя ключевую информацию о Rubber Ducky Cult ($DUCKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rubber Ducky Cult ($DUCKY) $DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens. Официальный сайт: https://www.rubberduckycult.io/ Купить $DUCKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rubber Ducky Cult ($DUCKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,44K $ 1,44K $ 1,44K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,44K $ 1,44K $ 1,44K Исторический максимум: $ 0,00242751 $ 0,00242751 $ 0,00242751 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Токеномика Rubber Ducky Cult ($DUCKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rubber Ducky Cult ($DUCKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $DUCKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $DUCKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $DUCKY, изучите текущую цену $DUCKY!

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