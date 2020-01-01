Токеномика Royalty (ROY) Откройте для себя ключевую информацию о Royalty (ROY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Royalty (ROY) ROY Token is revolutionizing the F&B industry with a global integrated mileage system. Consumers gain real income opportunities, while affiliates boost their operations and sales. Powered by blockchain for transparency, ROY aims to build a global ecosystem with 1 million stores and 1 billion members by 2030. ROY is revolutionizing the food and beverage (F&B) industry by introducing a global integrated mileage system that offers unique benefits to both consumers and affiliates. Consumers gain real income opportunities, while affiliates can enhance their operations and sales. Официальный сайт: https://roytrust.io/ Whitepaper: https://github.com/roy-founder/roy-whitepaper Купить ROY сейчас!

Токеномика и анализ цен Royalty (ROY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Royalty (ROY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,26B $ 2,26B $ 2,26B Исторический максимум: $ 19,29 $ 19,29 $ 19,29 Исторический минимум: $ 0,464171 $ 0,464171 $ 0,464171 Текущая цена: $ 2,26 $ 2,26 $ 2,26 Узнайте больше о цене Royalty (ROY)

Токеномика Royalty (ROY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Royalty (ROY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROY, изучите текущую цену ROY!

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