Токеномика Rosie the Robot (ROSIE) Откройте для себя ключевую информацию о Rosie the Robot (ROSIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rosie the Robot (ROSIE) The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience. Официальный сайт: https://rosiesol.xyz/ Купить ROSIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Rosie the Robot (ROSIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rosie the Robot (ROSIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,83K $ 8,83K $ 8,83K Общее предложение: $ 998,73M $ 998,73M $ 998,73M Оборотное предложение: $ 998,73M $ 998,73M $ 998,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,83K $ 8,83K $ 8,83K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rosie the Robot (ROSIE)

Токеномика Rosie the Robot (ROSIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rosie the Robot (ROSIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROSIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROSIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROSIE, изучите текущую цену ROSIE!

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